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Мурманская область. Арктика18.02.19 10:05

Поправки в Гражданский кодекс позволят работникам гарантированно получить выплаты из-за ликвидации предприятия

Работники, лишившиеся места из-за ликвидации предприятия, будут гарантированно получать причитающиеся им по закону выплаты во время поиска новой работы. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован для общественного обсуждения.

По действующим правилам работник, лишившийся места из-за ликвидации организации, может рассчитывать на выходное пособие в размере среднего месячного заработка, пишет «Российская газета». Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства. Срок выплат при этом ограничен двумя месяцами со дня увольнения.

Но, как показывает практика, некоторые организации успевают завершить процедуру ликвидации в максимально короткие сроки - ещё до истечения двух месяцев. В результате, лишившиеся работы люди не могут получить выплаты от бывшего работодателя в период поиска новой работы.

Чтобы исправить такое положение дел, Минтруд разработал поправки в Гражданский кодекс. Предлагаемые поправки позволят работникам гарантированно получить выплаты, на которые они имеют право по закону, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В 2018 году в нашей стране было ликвидировано 81,8 тысячи компаний, приводятся в пояснительной записке к законопроекту данные Федеральной налоговой службы. По сведениям служб занятости, за 2018 год 3,1 тысячи организаций заявили о высвобождении 12,7 тысячи работников.

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