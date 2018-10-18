Попробуем на «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» выяснить, можно ли добиться успеха одним только умом?

Быть умным модно! Поэтому сегодня, 17 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

В гостях у программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» будет настоящий знаток, участник команды «Норманны» Михаил Голубев. Он в прямом эфире расскажет об участии мурманских эрудитов в Чемпионате мира по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и съёмках на «НТВ». Также мы попробуем выяснить, можно ли добиться успеха одним только умом?

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.