Попрощались до следующего лета

Сегодня в Мурманске заканчивается работа третьей смены летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. За 21 день в лагерях, расположенных на базе школ №№ 42, 49 и 57, отдохнули 405 юных мурманчан.

– Для ребят были организованы различные познавательные и развлекательные мероприятия, в том числе походы в музеи, библиотеки, кино. Также они познакомились с уважаемыми и интересными людьми – сотрудниками МЧС, инспекторами дорожной и других служб, – рассказал директор школы № 49, депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин.

Руководители школ отмечают, что особой нагрузки в связи с организацией оздоровительного лагеря не возникло, потому что план работы лагеря и подготовки образовательного учреждения к началу нового учебного года продумывался заранее, а все текущие вопросы решались в оперативном режиме.

– Всего в летнюю кампанию в городских лагерях отдохнули 1740 школьников, – рассказала директор школы № 56, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк. – Хочется отдельно поблагодарить организаторов за отличный отдых детей и яркие впечатления, которые останутся у них на всю жизнь.