Попытки злоумышленников обеспечить мобильной связью заключённых колонии строгого режима были сорваны

Неизвестные злоумышленники дважды пытались доставить на территорию мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 средства мобильной связи путём переброса через основное ограждение.

В обоих случаях эти попытки удалось зафиксировать благодаря средствам видеонаблюдения и бдительности оператора видеопоста.

Схема доставки была идентичной: нарушители пытались перебросить свёртки на территорию колонии, подъехав на автомобиле максимально близко к ограждению внешней запретной зоны учреждения.

Заметив, что попали в поле зрения сотрудников колонии, граждане поспешно скрылись с места совершения правонарушения на автомобиле.

В первом случае сотрудники обнаружили металлическую банку, обмотанную прозрачным скотчем, в которой были пять мобильных телефонов и две сим-карты. Во втором - дежурной сменой был обнаружен свёрток, в котором находилось восемь мобильных телефонов.

По данным фактам проводится проверка.