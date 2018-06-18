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Мурманская область. Арктика18.06.18 07:10

Пора браться за проектирование ледокола «Лидер»

Создание рабочей документации для строительства сверхмощного ледокола «Лидер» следует начать в IV квартале 2018 года или в крайнем случае - в начале 2019 года. Задержка на этом этапе работ может сказаться в существенной корректировке сроков сдачи судна, сообщил ТАСС гендиректор ЦКБ «Айсберг», разработчик ледокола Александр Рыжков.

«Заказчик поставил задачу - ледокол «Лидер» нужен в 2027 году. Исходя из периода строительства судна, который оценивается в семь лет, строительство нужно начать в 2020 году... На начальном этапе рабочего проектирования - на разработку трёхмерной модели, разработку рабочей документации основного оборудования, подбор поставщиков - требуется года полтора-два. Поэтому мы считаем, что работы необходимо начать в четвертом квартале этого года, либо в начале следующего года, в противном случае это может грозить дальнейшим смещением сроков», - рассказал Александр Рыжков.

Он также подчеркнул, что на стадии рабочего проектирования ледокола ЦКБ «Айсберг» будет создавать не только трёхмерную модель самого судна, но и математическую модель его энергетической установки, что позволит сократить в будущем время на отладку оборудования. «Мы считаем необходимым делать цифровую математическую модель энергетической установки, чтобы на ней можно было отладить все алгоритмы, все взаимодействия механизмов, оборудования, систем, проверить их работоспособность на математической модели. Это перспективно, это позволит сократить время на отладку при проведении испытаний», - подчеркнул Рыжков.

 

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