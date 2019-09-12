Пора хохотать! Впереди полуфинал

21 сентября во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится полуфинал Мурманской официальной Лиги КВН. За выход в финал сразятся восемь команд из Мурманской области и Республики Карелия. Сюрпризом для зрителей будет выступление вне конкурса полуфиналистов Высшей Лиги КВН, обладателей «Большого КиВиНа в золотом» – Сборной Снежногорска.

Сейчас коллективы проходят редактуру. Опытные наставники из числа ветеранов КВН-движения города Мурманска делятся опытом, а также помогают проработать шутки команд.

– В полуфинальной битве определится, кто пройдет в финал и поборется за главный приз – путёвку на фестиваль в Сочи. При удачном выступлении на международном фестивале, у ребят появится шанс попасть в главные телевизионные лиги Союза КВН, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

Также, по окончании полуфинала, впервые в истории мурманского КВН, прямо в зале ДК и НТ им. С.М. Кирова состоится трансляция игры летнего музыкального фестиваля КиВиН, где яркую победу одержала «Сборная Снежногорска».