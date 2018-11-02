Мурманская область. Арктика02.11.18 07:00
Пора играть в снежки! - директор Дома молодёжи Леонид Мостовой
Сегодня, 2 ноября, в 12.00 свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!
В Мурманске совсем недавно выпал снег, а команды по Юкигассен уже в боевой готовности. В эту пятницу в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с директором Дома молодёжи Леонидом Мостовым о предстоящем «Арктическом кубке». Ещё он расскажет и о жизни молодых людей в этом творческом Доме молодёжи.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.
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