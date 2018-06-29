Пора отдохнуть. Депутаты за полугодие рассмотрели 170 вопросов

Вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. Депутаты обсудили и приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2017 год».

Основные параметры областного бюджета прошлого года исполнены в следующих объёмах: по доходам - 56829,3 млн рублей, по расходам – 57066,6 млн рублей, с дефицитом в размере 237,3 млн рублей. При исполнении бюджета ключевыми ориентирами являлись параметры предельного дефицита и предельного объема долговых обязательств по кредитам и государственного долга, которые не должны были превышать 10, 20 и 38 процентов соответственно от суммы собственных доходов бюджета.

Процедуру окончательного чтения прошёл законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области в 2017 году. В прошлом году доходы Фонда составили 13 млрд 928 млн 90 тысяч 209,81 рубля, или 100% от утверждённых бюджетом, расходы - 13 млрд 920 млн 435 тысяч 26,56 рубля, или 99,7% от плана.

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области». Он разработан в целях приведения в соответствие с номами Жилищного кодекса. В частности, предлагается: установить минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором формируют указанные фонды на специальном счёте в размере 50 процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (оценочная стоимость будет определяться в соответствии с методическими рекомендациями, которые будут разработаны Минстроем России).

Также предусмотрено приоритетное проведение в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом и окончательном чтении проект закона «О внесении изменения в статью 2 закона Мурманской области «О Дорожном фонде Мурманской области». Он дополняет источники формирования бюджета Дорожного фонда региона новым источником доходов - доходами от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Процедуру первого чтения прошёл проект закона «Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях Мурманской области». Он определяет полномочия и регулирует отношения органов государственной власти Мурманской области в сфере создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб Мурманской области, аварийно-спасательных формирований региона и устанавливает страховые гарантии спасателям Мурманской области и спасателям, а также гарантии социальной защиты спасателям Мурманской области.

Дума решила внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории закрытого административно-территориального образования». Он направлен на исключение возможности неоднозначного толкования отдельных правовых норм, регулирующих вопросы постановки граждан на учёт в качестве претендующих на получение социальной выплаты и ведения такого учета, а также на повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в ЗАТО.

Региональный парламент поддержал принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» только в первом чтении.

Ко второму чтению Дума подготовит свои поправки с учётом необходимости предоставления государственных гарантий и компенсаций по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера считать целесообразным сохранение права на досрочное назначение пенсии в возрасте 55 лет и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), лицам, отработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных к ним местностях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Также будет предлагаться установление более плавного переходного периода с увеличением срока, дающего право выхода на пенсию, на полгода за календарный год и закрепления общеустановленного пенсионного возраста для женщин 60 лет для назначения пенсий.

Дума решила направить в федеральный центр ряд обращений по значимым для региона вопросам. Одно из них - об установлении с 1 января 2019 года норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ налоговых доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории России, в размере ста процентов.

Областные законодатели решили направить обращение к министру строительства и ЖКХ РФ В. В. Якушеву о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в части расчёта платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии, учитывающего объем тепловой энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах.

Подводя итоги парламентского сезона, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что с начала 2018 года включая и нынешнее заседание, Дума рассмотрела 170 вопросов. Принято почти 60 законов Мурманской области, которые касаются всех сфер жизнедеятельности региона. Более 45% - это законы социальной направленности, 35% - законы экономического блока, около 20% - законы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В этом году в Думе начал реализовываться новый проект - «Дни муниципальных образований».

В минувший период депутатами Мурманской областной Думы рассмотрено порядка тысячи обращений граждан. В числе наиболее «горячих» тем – ЖКХ, здравоохранение, благоустройство территорий.