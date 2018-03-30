Пора подумать о доходах

Сегодня в Североморске состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО г.Североморск. Заседание провёл председатель комиссии, заместитель главы ЗАТО Анатолий Рожковский. В работе комиссии приняли участие председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, заместитель начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск Елена Шкода, начальник Межрайонной ИФНС России № 2 по МО Людмила Хандожко, председатель комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов, начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск Наталья Микляева, начальник правового отдела администрации Виктор Самойлик, представитель Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г. Североморске Оксана Журавлева, представитель отдела судебных приставов ЗАТО г. Североморск Яна Ткач.

По вопросу деятельности налогоплательщиков и мерах, принимаемых по погашению налоговой задолженности в ходе заседания комиссии собравшиеся заслушали начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области Людмилу Хандожко: «МИФНС № 2 по Мурманской области произведен отбор плательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам в местный бюджет, которые предложены для заслушивания на заседании Комиссии. От руководителей организаций представлены письменные пояснения. Две организации - ООО «БМ Инжиниринг» и ООО «Регион» предоставили платежные документы об уплате имеющейся задолженности. По сверке расчётов с организациями: МИФНС России № 2 принимаются все меры, предусмотренные налоговым законодательством для погашения задолженности налогоплательщиками».

О проведенной работе в отношении арендаторов, имеющих задолженность по арендным платежам рассказал председатель комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов: «На рассмотрение комиссии КИО администрации ЗАТО г.Североморск направил 3 кандидатуры, в отношении которых имеется задолженность по внесению платы по договорам коммерческого найма. С данными должниками ведется претензионная работа. В случае неисполнения обязательств, договоры коммерческого найма будут расторгнуты». Андрей Федулов также проинформировал членов комиссии о результатах проведенных мероприятий по решению комиссии состоявшейся в феврале текущего года. На заседании были также представлены письменные пояснения руководителей организаций, имеющих задолженность по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

В завершение заседания был согласован проект постановления администрации ЗАТО г.Североморск «О Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО г.Североморск».