Пора считать деньги: эффективность региональных налоговых льгот за 2017 год рассмотрели на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области
Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области, в котором приняли участие члены регионального правительства, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Ключевой темой заседания стало обсуждение итогов оценки эффективности региональных налоговых льгот, предоставленных в 2017 году в соответствии с законами Мурманской области о налогах, и предложений по совершенствованию регионального налогового законодательства.
В результате последовательной работы правительства по инвентаризации региональных налоговых льгот общий объём выпадающих (недополученных) доходов консолидированного бюджета Мурманской области в связи с предоставлением таких льгот в 2017 году сократился на 8,3% по сравнению с 2016 годом и составил 1757,8 млн рублей (в 2016 году – 1916,3 млн рублей). При этом удельный вес региональных налоговых льгот в налоговых доходах консолидированного бюджета Мурманской области снизился на 0,3 процентного пункта и составил 2,8%.
Наибольший удельный вес в общем объёме региональных налоговых льгот, предоставленных в 2017 году, по-прежнему занимают льготы по налогу на имущество организаций (79,1%), объём которых сократился по сравнению с 2016 годом на 13,6% или на 219 млн рублей в основном за счёт отмены с 2017 года льготы для областных автономных и бюджетных учреждений.
Величина региональных льгот по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, в 2017 году составила 226,8 млн рублей с ростом на 21,4% по отношению к 2016 году. Увеличение объёма предоставленных льгот по данному налогу связано с увеличением числа организаций, воспользовавшихся государственной поддержкой инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.
Объём предоставленных льгот по транспортному налогу и налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения, возрос на 17,6% и 16,6% соответственно.
Кроме того, члены рабочей группы обсудили предложения регионального правительства по внесению изменений в законодательство Мурманской области, регулирующее государственную поддержку инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, и предоставлению региональных налоговых льгот для инвесторов, реализующих проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства.