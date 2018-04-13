Пора собирать рюкзачки - в Мурманской области началась подготовка к детской оздоровительной кампании 2018 года

В 2018 году за счёт средств областного бюджета для обучающихся Мурманской области запланировано приобрести более 5 тысяч путевок в оздоровительные (санаторно-оздоровительные) учреждения.

В настоящее время проводятся конкурентные процедуры по приобретению путевок для обучающихся Мурманской области по следующим направлениям:

1. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- 1066 путевок в оздоровительное учреждение, расположенное на побережье Чёрного моря;

- 1080 путевок в санаторно-оздоровительное учреждение, расположенное на побережье Чёрного моря.

Кроме того, на июль-август 2018 года для данной категории детей запланировано приобрести 72 путевки в санаторно-оздоровительное учреждение, расположенное в средней полосе Российской Федерации (Псковская, Вологодская, Новгородская области).

2. Для детей, не относящихся к категории «находящиеся в трудной жизненной ситуации»:

- 855 путевок в оздоровительное учреждение спортивной направленности, расположенное на побережье Черного моря;

- 730 путевок в оздоровительное учреждение, расположенное на побережье Чёрного моря;

- 366 путевок в санаторно-оздоровительное учреждение, расположенное на побережье Чёрного моря;

- 72 путевки в санаторно-оздоровительное учреждение, расположенное в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области;

- 72 путевки в оздоровительное учреждение в Республике Крым.

В оздоровительные учреждения Мурманской области в период летних каникул запланировано приобрести более 700 путевок.

Предоставление путевки для детей носит заявительный характер и осуществляется в порядке очередности, на основании заявления родителей (законных представителей).

Для получения путевки необходимо обращаться в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, по месту жительства ребенка, или образовательную организацию, где обучается ребёнок.