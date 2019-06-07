ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям

Давайте знакомиться. С кем-то вновь, с кем-то впервые. Меня зовут Ольга Кострова. Я родом из поморской Умбы на берегу Белого моря. Любознательна, непоседлива. По образованию гуманитарий, по профессии музейный работник, по зову души – автор туристических программ и маршрутов по Кольскому полуострову, гид-проводник на них. Изучаю, популяризирую поморскую историю и культуру.

Некоторое время назад мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. И это опять не замуж.

Меня пригласили в новый проект, связанный с путешествием по заповедным просторам (на данный момент все карты раскрыть не могу). Смысл и эмоции в странствиях – важнейшие для меня аспекты. Я изнутри не поверхностно познавала Арктику, проработав без малого полтора года на архипелаге Шпицберген; проверяла собственный предел возможностей в проекте Первого канала «Последний герой»; принимала участие в археологических и исследовательских экспедициях; встречала рассвет на вершине вулкана и читала птицам стихи Маяковского, сиганув с парашютом.

А сейчас вместе с небольшой группой попутчиков и единомышленников мы отправляемся в путь, чтобы показать и рассказать о работе двух государственных природных заповедников - Кандалакшского и Ненецкого. Я буду вести путевые заметки и делиться ими с вами, мои друзья и «не очень». Вместе с вами мы побываем на территориях, куда доступ ограничен в силу их статуса и необходимости охраны хрупкой экосистемы; познакомимся со спецификой работы сотрудников заповедников и, - конечно же! – с обитателями этих мест. Жду для себя новых открытий и знаний. Если у вас появятся вопросы – задавайте! А я буду искать на них ответы.

До встреч в Интернете и на просторах Заполярья!