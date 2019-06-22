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Мурманская область. Арктика22.06.19 09:05

ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 3

«Арктик-ТВ» продолжает следить за поморской путешественницей Ольгой Костровой, которая, как мы уже сообщали, собирается этим летом покорить просторы приарктических тундр на Кольском полуострове и на Ямале.

Как сообщает Ольга на своей страничке в соцсети, у неё сейчас «очень мало времени и ресурсов систематически публиковать заметки. Вся неделя в дорогах: небо, земля, вода; попутки, маршрутки, лодки, самолёты; Кандалакша – Мурманск – Нарьян-Мар – Москва – дом. На днях снова в путь.

Мой путевой блокнот пополняется записями, прибавляются мегабайты фотографий. Я обязательно поделюсь! Проявите терпение, друзья мои и «не очень».

Напомню, что волею случая мне представился шанс побывать в двух арктических заповедниках – Кандалакшском на территории Кольского полуострова и Ненецком в одноимённом автономном округе. Конечно же, все заповедные локации в рамках краткосрочных поездок охватить не удастся, но я радуюсь той возможности, что у меня есть. Подчеркну, что мой интерес краеведческий, познавательный. Я не имею отношения к наукам и профессиям, так или иначе связанным с жизнедеятельностью заповедников – лишь в малой части. То, что я вижу и узнаю в этих поездках в основе своей для меня ново, интересно и поразительно.

Поэтому в заметках не будет информации, которую любители могут самостоятельно найти на просторах Интернета или в профессиональных сообществах. Я не вступаю в споры и дискуссии с людьми, которые априори разбираются лучше меня в вопросах биологии, охраны окружающей среды и т.д. Но с благодарностью приму советы, комментарии, пожелания. Я пишу о том, что удивляет и радует в пути лично меня, будь это зарождение нового дня видимое в иллюминаторе самолёта; ослепительный голубой цвет неба и моря из окна автомобиля или брызги воды на губах в шторм».

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