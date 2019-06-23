ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4

«Арктик-ТВ» продолжает следить за поморской путешественницей Ольгой Костровой, которая, как мы уже сообщали, собирается этим летом покорить просторы приарктических тундр на Кольском полуострове и в Ненецком автономном округе.

Как сообщает Ольга на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», оказывается, у дятла есть профессия, а маленькие пичуги высиживают за сезон несколько кладок с потомством.

«За один день, проведённый на кордоне Кандалакшского заповедника в Лувеньге, узнала много нового для себя, - пишет Ольга Кострова. - С погодой повезло, солнышко и тепло этого дня я вспоминала, ёжась от холода в Ненецком заповеднике буквально через несколько дней.

Вместе с сотрудниками заповедника мы отправились прогуляться по экологической тропе и проверить синичники. Синичники – это искусственные гнездовья для мелких птиц (синичек, мухоловок-пеструшек). Внешне они похожи на традиционные скворечники, но меньше размерами. Для чего их делают? Мелкие птички предпочитают гнездоваться в дуплах, но вырубка лесов резко сокращает дуплистые деревья. Установка синичников – помощь птицам с жилплощадью. В окрестностях кордона в Лувеньге развещены 75 синичников, ещё 280 - на заповедных островах Кандалакшского залива. Их устанавливают на определённой высоте, чтобы ни зверь, ни случайный человек не смогли до домиков добраться.

Внутри этих деревянных ящичков птицы сами вьют гнёзда. О! Это отдельный восторг. Как творчески живность подходит к созданию колыбели для будущего потомства. Мухоловка-пеструшка выкладывает своё гнездо из сухой травы, бересты; синичка использует мох и шерсть животных; горихвостка собирает листочки, хвоинки и перья. А самое красивое гнездо сотрудники однажды наблюдали у большой синицы – она украсила его лепестками дикого шиповника.

В первую кладку мухоловка откладывает 5-8 яиц, большая синица 8-12. Во вторую меньшее количество. В хорошее лето, когда достаточно пищи, выживают практически все птенцы.

Для чего сотрудники делают обход синичников после их установки? Для сбора данных: какие птицы гнездятся, сколько яиц откладывают, сколько птенцов вылупляются и выживают. Как я уже писала, птичьи домики устанавливают на определённой высоте, поэтому на обход сотрудники выходят со стремянкой.

На обратном пути мне показали прелюбопытное место. Старый телеграфный столб, испещрённый мелкими выбоинами (как от дроби) и более крупными отверстиями. Вокруг него на земле лежали пустые еловые шишки. Подняв глаза, я увидела, что в некоторых отверстиях шишки зажаты как в тисках. Это, так называемая, «кузнеца дятла». Птица находит сухое дерево, чтобы удобнее было его долбить, выбивает отверстие, вставляет шишку и выклёвывает семечки. Потом летит за следующей шишкой и вставляет её в это же отверстие. Такими кузнями дятлы пользуются многие годы.

Закончили день, греясь на солнышке и наблюдая морской отлив. Столько новой для меня информации!».

P.S.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что посещение охраняемых территорий возможно только по специальному пропуску, который выдаёт администрация заповедника и об этом надо договариваться заранее и обозначать свой интерес. К ограничениям надо относиться с пониманием и уважением. На этих территориях пытаются сохранить хрупкий мир природы, который человек так нещадно эксплуатирует. Позвольте здесь быть хозяевами исконным обитателям этих мест! Не вторгайтесь без нужды сюда. Ведь зачастую за границами заповедника вы увидите всё то же многообразие животного и растительного мира, при этом ничего не нарушая.