ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 5

Редакция «Арктик-ТВ» продолжает следить за поморской путешественницей Ольгой Костровой, которая, как мы уже сообщали, этим летом покоряла просторы приарктических тундр на Кольском полуострове и в Ненецком автономном округе.

Как вчера сообщила Ольга на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», накануне вылета в Ненецкий заповедник ей снились лебеди. «Очень светлый и спокойный сон. Лебеди – символ этого заповедника. Значит, всё будет хорошо, улыбнулась внутренне я сама себе. Хотя сборы в эту поездку стали довольно нервными. Мы с товарищами были очень ограничены временем и обстоятельствами. Нам надо было попасть на кордон Костяной Нос (один из постов охраны заповедника) в определённые даты, чтобы застать орнитологов за работой по кольцеванию птиц. До кордона от Нарьян-Мара более 100 км по воде. Но прогноз погоды на эти дни не сулил приятной водной прогулки – шторм, периодами жуткий и не дающий шансов на выход в море. Нам пришлось сдать заранее купленные билеты и ждать у моря погоды. Мониторили ситуацию и были постоянно на связи с сотрудниками заповедника. Наконец, пришла информация, что прогнозируется кратковременное относительное затишье и мы сможем проскочить. Ночь без сна в перелётах и мы с командой в Нарьян-Маре. Пролетая над регионом, впечатлилась пейзажами – тундра, вся изрезанная водными артериями рек и блюдцами озёр. Бескрайне, пустынно, сурово.

Сориентировались в городе, решили некоторые организационные вопросы. Выход на кордон следующим утром. И значит, есть день, чтобы хоть чуть-чуть познакомиться с городом и регионом в целом. Погода не баловала – температура стремилась к нулю градусов, промозгло, ветрено. Но когда это останавливало путешественника? Нет плохой погоды, есть неправильно подобранная одежда. Поэтому термуха, флиска, пуховка, непромокаемая ветровка, рюкзак с фотиком и блокнотом для записей – готова познавать мир Арктики. Сам город промелькнул обрывками сквозь стёкла автомобиля – в этот визит на него не оказалось времени. В памяти остались лишь суровый облик, немноголюдность улиц и песок, на котором стоит Нарьян-Мар.

Мне хотелось познакомиться с историей и культурой ненцев – коренных жителей края. Я всегда тщательно планирую свои программы в поездках, изучаю информацию. Стараюсь уйти с банальных маршрутов, ищу что-то необычное. Но в этот раз из-за нехватки времени и вовсе не предполагалось что-либо кроме запланированного заповедника, поэтому ориентировалась уже на месте. Выбрала для знакомства с кочевой культурой ненцев Центр арктического туризма, находящийся в нескольких километрах от города. Позвонила, мне пообещали этнографическую программу и тщательно нахваливали местного шамана. Купилась. Поволокла с собой своих упирающихся товарищей. Сотрудники Центра оказались людьми отзывчивым, внимательными и общительными. Гостям здесь рады. Приехали мы уже ближе к закрытию, но, тем не менее, нам не отказали в полноценной программе. Вообще, Центр предлагаем различные услуги от проживания и национальной кухни на своей территории, до многодневных экстремальных туров в отдалённые места Ненецкого автономного округа. Но! Нам явили шамана. Постараюсь без стёба. Это моё сугубо индивидуальное впечатление. «Шаман в пятом поколении» показался мне человеком уставшим от ненужного ему внимания и чувствовал себя явно неуютно от нашего повышенного интереса: побубнил в бубен, произвёл несколько пассов руками у новодельных идолов, провёл нас в стилизованный чум, покрытый, такое моё впечатление, цветастым баннером с распродажи – маскарад. Но, когда он стал рассказывать о действительно близких ему вещал – о своём роде, о своих предках; о смене времён года и приметах, по которым жил его кочевой народ, когда он с внутренних трепетом и правдоподобностью воспроизводил голоса животных и птиц, лицо его озарялось счастьем и гордостью».