ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6

Редакция «Арктик-ТВ» продолжает следить за поморской путешественницей Ольгой Костровой, которая, как мы уже сообщали, этим летом покоряла просторы приарктических тундр на Кольском полуострове и в Ненецком автономном округе.

Как пишет Ольга на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», во время поездки в Ненецкий автономный округ у группы путешественников состоялось интересное знакомство с подопечным Ненецкого заповедника медведем Мишей. «Его история – драматический сериал со счастливым продолжением. В Нарьян-Маре Миша появился почти 20 лет назад. Медвежонком себе на потеху взял его один из местных бизнесменов и поселил на территории своего предприятия. Пока дела у фирмы шли хорошо, Мише жилось неплохо (насколько это возможно в условиях неволи, но другой-то жизни зверь не знал). Не могу знать почему, но случилось так, что бизнесмен от своей живой игрушки отказался – зверя просто вывезли на городскую свалку. Там его приютил в клетке в собачьем приюте местный альтруист.

Проблемой безхозного мишки занялся город и общественность. Под опеку косолапого в 2012 году взял Ненецкий заповедник, а содержанием добровольно-принудительно занялись спонсоры из нефтянки. Построили Мише просторные 100-метровые апартаменты – с бассейном для купания, канализационным сливом, рубленой берлогой, двойным ограждением от настырных посетителей и чудесным пейзажем. Жилище для царя русских лесов обошлось добродетелям в полтора миллиона. Ещё порядка 800 тысяч требуется на ежегодные мишкины нужды: питание, содержание, личный штат обслуживающего персонала, осмотры ветеринара и прочее. «Шоб я так жил!» - сейчас воскликнули многие…

Миша стал местной знаменитостью и достпримечательностью. Его навещают и местные жители, и гости Нарьян-Мара. Устраивают чудесные праздники, провожая его глубокой осенью в спячку мероприятием «Скажи Мише: «Сладких снов!» и встречая весной из берлоги бодрого и выспавшегося праздником «Мишкины потягушки».