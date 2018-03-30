Пора вытаскивать шашки!

21 апреля в Мурманске в помещении шахматного зала Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Мурманска комплексная детско–юношеская спортивная школа № 17 состоится региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области.

Мероприятие проводится ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с целью привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к занятиям физической культурой и спортом, развития у них аналитических и умственных способностей.

К участию приглашаются команды общеобразовательных организаций в составе 3 юношей и 1 девушки в возрасте не старше 14 лет и 1 педагога.

Заявки на участие в соревнованиях необходимо направить по электронному адресу: yurchenko@laplandiya.ru до 18 апреля 2018 года.

Условия проведения и форма заявки на участие: https://www.laplandiya.org/uploads/pages/2262/files/1522331912-polozhenie-o-prvedenii-regionalnogo-etapa-vserossijskih-sorevnovanij-chudo-shashki.pdf

Команда-победитель регионального этапа будет представлять Мурманскую область на финале Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных организаций, которые пройдут в п.Лоо (г. Сочи Краснодарского края) с 28 мая по 9 июня.