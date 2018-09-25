Порадел за сыночка: перед судом предстанет бывший директор детско-юношеской спортивной школы Полярный за совершение служебного подлога и растраты

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детско-юношеской спортивной школы города Полярный Мурманской области (МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следствием установлено, что обвиняемый, являясь на момент совершения преступления директором детско-юношеской спортивной школы города Полярный (МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный), принял на должность тренера-преподавателя своего сына, который в сентябре 2016 года на протяжении некоторого времени отсутствовал на рабочем месте по причинам, не связанным с исполнением им трудовых обязанностей. При этом злоумышленник поручил подчиненному работнику, неосведомленному о преступных намерениях последнего, внести в табель учёта рабочего времени заведомо недостоверные сведения о том, что его сын находился на рабочем месте.

Кроме того, обвиняемый, реализуя свой преступный умысел, направленный на служебный подлог и осознавая, что без его подписи платёжная ведомость не будет принята к исполнению бухгалтерией МАОУ ДО ДЮСШ, собственноручно утвердил расчётно-платежную ведомость за сентябрь 2016 года, поставив в ней свою подпись, тем самым причинив Управлению образования администрации ЗАТО Александровск имущественный вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.