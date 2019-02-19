«Мурман» не смог добыть очков в Сыктывкаре в матче чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге против местного «Строителя». В январе соперники встречались в столице Кольского края. Тогда жёлто-черные взяли верх в упорном поединке со счётом 3:2.

В этот раз хозяева Республиканского стадиона контролировали игру. В итоге на пять пропущенных голов гости смогли ответить лишь одним. После розыгрыша углового с левого фланга цель с подачи защитника Николая Дмитрова поразил капитан жёлто-чёрных Александр Кротов.

Таким образом, «Строитель» взял реванш. Поражение отодвинуло нашу команду на девятое место в турнирной таблице.

Подопечные Сергея Чернецкого вернулись домой. В четверг, 21 февраля мурманчане будут принимать на стадионе «Строитель» архангельского «Водника». Начало игры в 18.30. Вход свободный, зрителей ждут розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.