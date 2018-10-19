Порт Сабетта будет отправлять газ с «Ямал СПГ» в обоих направлениях Севморпути - «НОВАТЭК» передает, что

Инфраструктура порта Сабетта позволит отправлять газ по Северному морскому пути в западном и восточном направлении. Первая очередь перевалочных баз будет открыта в 2022 году. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил начальник управления департамента СПГ-проектов «НОВАТЭКа» Максим Минин.

Порт Сабетта на северо-востоке полуострова Ямал - ключевой элемент транспортной инфраструктуры первого проекта «Новатэка» по сжижению газа «Ямал СПГ».

«Что касается двух перевалочных баз - это Мурманск, Камчатка. Задача двух комплексов - обеспечить полностью тот грузопоток, судопоток. Комплексы достаточно идентичны, соответственно, сегодня рассматриваются варианты направления как на восток, так и на запад, то есть использование полностью Северного морского пути одинаково как в западную, так и восточную часть», - сказал Минин.

Он отметил, что первую очередь - один комплекс планируется построить к 2022 году.

По словам Минина, сегодня проект Сабетты реализован более чем наполовину. «Мощность Сабетты была 16,5 млн тонн в год, но благодаря тому, что планируется запустить уже четвертую линию СПГ-завода в следующем году вместе с третьей, мощность будет увеличена до 17,4 млн тонн», - сообщил он.

Проект «Ямал-СПГ» предполагает запуск трёх технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Введена в эксплуатацию первая и вторая очереди завода, компания планировала запустить третью очередь до конца текущего года. Четвертую очередь мощностью 900 тысяч тонн сжиженного природного газа в год компания рассчитывает открыть в 2019 году.

Сейчас проект строительства перевалочных баз порта проходит экологическую экспертизу. Планируется, что до конца года она будет завершена. Это позволит начать строительство в следующем году, сказал Минин.

«Можно представить себе, какой объём строительных грузов потребуется для строительства», - сказал Минин.