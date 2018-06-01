Портовики не оставляют в беде юных земляков

В День защиты детей мурманские портовики встретились с юными мурманчанами, которым при содействии градообразующего предприятия недавно были проведены высокотехнологические операции в областной клинической больнице им. П.А. Баяндина.

Мурманский морской торговый порт выделил средства для оплаты пребывания детей в больничном стационере в период подготовки и проведения операций. Известный хирург московского кардиологического центра им. А.Н. Бакулева, кандидат медицинских наук Ашот Григорян, специально приезжал в Мурманск, где за два дня провел сразу 19 таких операций.

Ребята чувствуют себя отлично, реабилитационный период проходит без осложнений. Такое быстрое восстановление – результат щадящей, малоинвазивной технологии, когда хирург исправляет порок сердца специальным инструментом, вводимым через бедерную артерию.

«Важно, чтобы помощь была адресной. Очень волнительно видеть улыбки выздоравливающих детей и счастливые глаза их мам. Надеемся, что теперь мы навсегда стали добрыми друзьями. Поздравляем ребят с Днем защиты детей, желаем им крепкого здоровья и хотели бы знать, какие изменения будут происходить в их дальнейшей жизни. Может быть, кто-то из них в будущем захочет стать портовиком. Обязательно поддержим такое желание», - отметил на встрече генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Оказание современной кардиохирургической помощи детям коллектив Мурманского морского торгового порта рассматривает не просто как благотворительную акцию, а как совместный с Мурманской областной клинической больницей проект, позволяющий вернуть здоровье юным землякам, помогающий стать им обычными детьми, такими же, как и другие их сверстники.