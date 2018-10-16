Портовики оказали поддержку в проведении «Абилимпикс-2018»

В стенах Мурманского колледжа искусств при участии сотрудников АО «ММТП состоялась церемония награждения победителей III регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Портовики уже не первый год оказывают поддержку в организации и проведении конкурса, а также готовят ценные подарки и памятные сувениры для победителей в отдельных номинациях.

Заслуженные награды от Мурманского морского торгового порта получили профессионалы таких направлений, как «Поварское дело», «Бисероплетение», «Флористика» и «Резьба по делу». Стоит отметить, что победители представят наш регион на национальном этапе чемпионата в Москве в конце ноября.

В Мурманской области чемпионат «Абилипикс» проходил с 11 по 12 октября и включал в себя соревнования по 17 профессиональным компетенциям. В региональном этапе конкурса приняло участие более 100 школьников, студентов и уже состоявшихся специалистов в возрасте до 65 лет.