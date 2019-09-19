Портовики оказали поддержку воспитанникам Мурманского центра помощи семьи и детям

В начале нового учебного года Родительский комитет АО «ММТП» оказал поддержку первоклассникам Мурманского центра помощи семьи и детям. Портовики подготовили для малышей целые комплекты канцелярских принадлежностей, в которые вошло порядка 25 наименований.

Комплекты рассчитаны на целый учебный год и содержат в себе все необходимое для школьных занятий: портфели, тетради, линейки, краски, мешки для сменной и спортивной формы и другое. Помимо этого, сотрудники градообразующего предприятия закупили 20 комплектов школьной формы для детей от 7 до 10 лет. Малыши и воспитатели были очень рады такой поддержке и в знак благодарности показали портовикам театрализованное представление, которое они заранее подготовили.

В очередной раз Мурманский морской торговый порт помог школьникам из центра помощи семьи и детям. Ежегодно Родительский комитет АО «ММТП» готовит ребят к началу учебного года, а в преддверии нового года дарит им новогодние подарки.