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Мурманская область. Арктика20.02.19 08:15

Портовики приступили к реализации программы раздельного сбора отходов

В Мурманском морском торговом порту произведена пробная сортировка мусора и его вывоз для дальнейшей вторичной переработки. Для портовиков – это первый шаг в реализации программы по раздельному сбору отходов и их утилизации.

В настоящий момент служба экологической безопасности АО «ММТП» разрабатывает план по внедрению системы раздельного сбора. Сортировка будет проводиться на две категории: целлюлозные-бумажные и пластиковые материалы.  Специалисты уже произвели закупку около 40 контейнеров для хранения отходов, которые будут размещены по всей территории градообразующего предприятия. Летом текущего года запланировано строительство специализированных площадок под ёмкости для мусора.

Данные мероприятия, как и сама программа по раздельному сбору отходов, является частью системы экологического менеджмента АО «ММТП», которая направлена на повышение эффективности деятельности предприятия в сфере экологии и участие каждого сотрудника в реализации природоохранной политики.

Напомним, что в конце прошлого года АО «Мурманский морской торговый порт» получил международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента.

 

 

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