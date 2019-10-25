Портовики провели противопожарное учение на турбазе «Теремок»

На турбазе «Теремок» сотрудники дирекции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» совместно с личным составом Пожарной части-24 (ПЧ-24) села Тулома провели пожарно-тактическое занятие.

Согласно легенде, на третьем этаже жилого комплекса базы отдыха произошло возгорание. В соответствии с инструкцией, сотрудники турбазы оперативно применили первичные средства пожаротушения, а также обратились в оперативные службы МЧС. Менее чем за 10 минут на место чрезвычайного происшествия прибыл пожарный расчет ПЧ-24.

В результате своевременного реагирования и эффективного взаимодействия условный очаг пожара был локализован и ликвидирован. Также, было проведено еще одно тренировочное занятие, но уже на территории яхт-клуба ММТП. В этом случае условное возгорание удалось устранить еще быстрее за счет того, что воду пожарные брали из самой реки Тулома.

По окончании занятия портовики и сотрудники пожарной части проанализировали выполнение элементов учения, оценили состояние средств пожаротушения и эвакуационных выходов. По оценке специалистов дирекции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, а также представителей ПЧ-24, все участники занятия своевременно и эффективно справились со своими обязанностями.

Напомним, что ведомственная турбаза «Теремок» является излюбленным местом отдыха для всех жителей Мурманска. Прошедшие учения по обеспечению противопожарной безопасности являются частью комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и комфорта посетителей базы отдыха.