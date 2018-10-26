Портовики успешно провели учения по ликвидации разлива мазута

На территории котельной Мурманского морского торгового порта вчера состоялись комплексные учения по локализации и ликвидации максимального разлива нефтепродукта.

В учебном мероприятии приняли участие портовики, сотрудники профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭкоСервис», аварийно-спасательного отряда города Мурманска, а также представители государственных контролирующих и надзорных органов. Это уже вторые подобные учения в текущем году.

Согласно замыслу, произошла разгерметизации вертикального стального резервуара с последующим разливом мазута, площадь которого составила 700 кубических метров. Действуя строго согласно плану по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, сотрудники АО «ММТП» незамедлительно оповестили соответствующие экстренные службы о чрезвычайной ситуации и своими силами приступили к локализации разлива горючего. Прибывшая группа специалистов компании «ЭкоСервис» совместно с аварийно-спасательным отрядом задействовали специальную технику и оборудование, после чего условный разлив мазута был окончательно ликвидирован и устранены его последствия.

По итогам проведенных учений состоялся детальный разбор действий всех участников. Подобные тренировки на территории Мурманского морского торгового порта будут продолжены в следующем году.