Портовики установили новый «арктический» рекорд: 24 тысячи тонн щебня погружены на борт «Сибири»

Новый производственный рекорд установлен в Мурманском морском торговом порту в канун дня рождения предприятия, которому 1 сентября 2019 года исполнится 104 года. На причале № 10 грузового района № 1 на борт судна «Сибирь» погружена самая крупная за всю историю порта партия щебня – 24 тысячи 205 тонн. Никогда прежде подобные партии данного груза в ММТП не обрабатывали. Груз предназначен для проведения строительных работ в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время судно отправилось по трассе Северного морского пути в порт назначения.

Напомним, что всего несколько дней назад через причал № 15 грузового района № 2 ММТП было перевалено на борт судна «Северный проект» 19 тысяч тонн аналогичного груза. Эта работа ведётся в рамках арктической грузовой кампания 2019 года.