Портовики выступили в конкурсе «Лучший по профессии»

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он был организован ФГУП «Атомфлот» в честь 60-летия отечественного атомного ледокольного флота. Отсчёт ведётся с 3 декабря 1959 года, когда был принят в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Это событие стало важной вехой в истории страны, нашего города-порта и всех «морских» предприятий, в том числе Мурманского морского торгового порта. В честь знакового события в Мурманском индустриальном колледже прошел конкурс с участием студентов колледжа, работников ФГУП «Атомфлот», АО «ММТП», филиала АО «Атомэнергоремонт» - «Колатомэнергоремонта». 42 участника - сварщики, слесари, токари и повара - боролись за звание «Лучшего» в своей профессии.

Портовики выступали в трёх номинациях. За звание «Лучший токарь» боролись станочники широкого профиля участка механической обработки портовых мастерских Сергей Почивалов и Вадим Иванов. Электрогазосварщики участка по ремонту технологического оборудования и участка по ремонту грейферов портовых мастерских Армен Гришин, Василий Чунин, Алексей Садоков показали свои навыки и умения среди лучших сварщиков, а слесарь-ремонтник участка по ремонту технологического оборудования портовых мастерских Денис Ряме выступил в категории «Лучший слесарь-ремонтник». Также мастер участка механической обработки портовых мастерских Михаил Петухов, главный сварщик - руководитель лаборатории неразрушающего контроля Владимир Веселов и групповой механик большой механизации комплекса механизации Андрей Подпиров выступали в качестве экспертов.

«Представители Мурманского морского торгового порта с готовность откликнулись на предложение принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Подобные встречи мастеров своего дела позволяют не только обменяться опытом, поделиться секретами, но и способствуют укреплению престижа рабочих профессий, формируют гордость за свой труд», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Итоги конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» станут известны 20 декабря.