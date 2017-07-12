Порядок оплаты электроэнергии изменился

Правительство РФ внесло изменения в порядок оплаты потерь электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Соответствующее постановление сегодня размещено на сайте правительства.

Документом устанавливается, что покупатели электрической энергии не будут оплачивать «нагрузочные потери» на оптовом рынке, но будут оплачивать полную стоимость услуг по передаче электроэнергии, а сетевые организации будут оплачивать полный объём фактических потерь и получать оплату полной стоимости услуг по передаче электрической энергии.

Стоимость потерь электрической энергии не будет учитываться при определении обязательств по оплате электрической энергии участников оптового рынка - покупателей электроэнергии.

Определяются также особенности вступления в силу договоров купли-продажи электрической энергии, заключаемых с арендаторами государственных и муниципальных объектов тепло- и водоснабжения, а также порядка взаимодействия гарантирующих поставщиков с такими арендаторами при заключении договоров. На лиц, владеющих на праве собственности или на другом законном основании объектом по производству электрической энергии, в том числе электростанцией, распространена обязанность получения статуса субъекта оптового рынка.