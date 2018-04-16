Порядок расчета корректировок платы населения за отопление – на постоянном контроле правительства Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, обсудили вопрос произведенных перерасчетов за отопление. Напомним, в соответствии с действующим жилищным законодательством размер платы за коммунальную услугу по отоплению корректируется один раз в год исполнителем, в большинстве случаев – в первом квартале года, следующего за расчетным.



Как рассказала главный государственный жилищный инспектор Мурманский области Алена Кузнецова, на территории региона предъявлена корректировка платы за отопление в 1176 многоквартирных домах. Инспекция ведет методическую проверку порядка расчета корректировок, проводятся совещания с муниципалитетами и управляющими компаниями, организованы муниципальные комиссии по работе с жилфондом для определения причин сложившегося теплопотребления. Среди основных причин доначисления платы за отопление Алена Кузнецова отметила высокое теплопотребление домов, отсутствие энергоэффективных мероприятий, которые должна проводить управляющая компания, и необходимых регулировок в домах. Главный жилищный инспектор подчеркнула необходимость активизации работы с жилым фондом на муниципальном уровне.



Алена Кузнецова также напомнила о возможности заключения прямых договоров потребителей с поставщиками коммунальных ресурсов. Перейти на прямой договор можно по инициативе собственников, а также в случае если долг управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями составляет два или более среднемесячных платежа. В настоящий момент требование заключения «прямых» договоров с поставщиками коммунальных ресурсов зафиксировано в федеральном законодательстве. Соответствующая норма начала действовать с 14 апреля 2018 года.