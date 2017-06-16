Порывистый ветер поднял угольную пыль

В ПАО «ММТП» проводится внутренняя проверка произошедшего вчера инцидента - неконтролируемого пыления угля.

Как сообщает пресс-служба предприятия, вечером 15 июня из-за внезапного усиления шквалистого ветра юго-западного направления в портовой зоне Мурманска произошло кратковременное неконтролируемое пыление. При этом все грузовые работы на производственных площадках были приостановлены. Принимались меры по дополнительному увлажнению штабелей для профилактики ветровой эрозии.

Однако порывы штормового ветра были такой силы, что полностью справиться со стихией не удалось. По предварительной информации внезапное возникновение неблагоприятных метеорологических условий спровоцировало резкое изменение погоды и температурного режима.

Уже через час, после прошедшего проливного дождя, ситуация в порту нормализовалась, а показатели наличия взвешенных частиц в атмосферном воздухе пришли в норму.

А в это время Генеральная прокуратура РФ поручила Дальневосточной транспортной прокуратуре проверить исполнение законодательства при перегрузке угля в порту г.Находка. Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, этот вопрос задан одним из участников в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации морского порта и соответствующих государственных контролирующих органов.

При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.