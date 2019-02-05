Посёлок Енский приглашает на праздник «Зимние саамские игры»

16 февраля в посёлке Енский Ковдорского района состоятся «Зимние саамские игры». В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни.

Каждый сможет почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе и принять участие в лыжной гонке.

Всех жителей и гостей Мурманской области приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в тёплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера.