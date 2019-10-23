Посёлок Никель и работников никто не бросит – Андрей Чибис

Сегодня во время очередного заседания Мурманской областной Думы со стороны ряда обеспокоенных депутатов прозвучала информация об остановке устаревшего плавильного производства в Никеле.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, который принимал участие в работе регионального законодательного органа, сразу же дал комментарий по данной теме: «Посёлок Никель и работников никто не бросит. Это первое! Мы с компанией подробнейшим образом отрабатываем сейчас все эти вопросы. И у тех работников плавильного цеха, который на самом деле будет закрываться, потому что нам нужно соответствовать всем нормам экологического законодательства, заботиться о здоровье своих людей, в том числе и, даже, прежде всего... Будет «меню на выбор» у этих работников, чтобы каждый нашёл себя с точки зрения реализации: либо на территории Печенгского района, либо в Мончегорске, либо заняться другим делом, в том числе, с учётом той грантовой поддержки, которая будет оказываться. И, поверьте, все процедуры, перед тем, как они начнутся, будут согласованы правительством области. Это первое. Мы на самом деле видим, анализируем и работаем над новыми путями развития посёлка Никель. Он находится в 30-километровой зоне с Норвегией и имеет в этом смысле серьёзный потенциал для развития и не только промышленный потенциал, но и туристический - это сейчас обсчитываемая концепция. Наша задача - сделать это максимально безболезненно, комфортно и дать шанс людям и новый шанс этому посёлку. Вот такая у нас цель. Соответствующая работа в правительстве ведётся. Мы готовы к взаимодействию со всеми заинтересованными лицами».

Как нам пояснили в компании «Кольская ГМК», остановка устаревшего плавильного производства в Никеле продиктована необходимостью соответствовать современным экологическим и технологическим стандартам. «Подобное решение уже было реализовано в Норильске, где в 2016 году закрыли Никелевый завод. Этот процесс сопровождался реализацией беспрецедентной программы переподготовки и трудоустройства персонала, предоставления дополнительных социальных гарантий. Такая программа разрабатывается и для плавильного цеха в Никеле. Кроме того, совместно с заинтересованными сторонами компания разрабатывает проекты социальной адаптации посёлка», - сообщили нашей редакции в КГМК.

Редакция «Арктик-ТВ получила и комментарий В.О. Потанина, президента ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Сегодняшний мир диктует другие требования к технологиям, и очевидно совершенно, что рано или поздно эту задачу необходимо было решать. У нас уже есть опыт закрытия Никелевого завода в Норильске, на котором работало около 2,5 тысячи работников. В отношении них была разработана отдельная программа, предусматривающая переподготовку, переучивание, трудоустройство на других предприятиях компании, отправка на материк на пенсионное обеспечение и другой социальный пакет. Такую же практику мы собираемся применить во взаимодействии с руководством области и в посёлке Никель. Программа будет очень детально разработана, доведена до всех работников, чтобы они себя чувствовали спокойно и защищено.

Кроме того, «Норильский никель» практикует программу грантов и льготных кредитов для предпринимателей, малых и средних предпринимателей, которые способны начать своё дело, и мы договорились с губернатором, что будем расширять эту программу.

Никель не то что никого не бросит, наоборот, Никель получит толчок к развитию - к развитию туризма, малого и среднего бизнеса, развитию дополнительных производств».