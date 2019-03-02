Пошёл отдохнуть в бар – получил пулю в голову

В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый, устроивший стрельбу в одном из городских баров.

1 марта в дежурную часть отдела полиции города Мурманска поступило сообщение о том, что в помещении бара, расположенного по проспекту Героев-североморцев между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого неизвестный произвёл выстрел из пистолета в одного из посетителя. После нападения злоумышленник с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили свидетелей происшествия и изучили записи с видеокамер наблюдения. После чего оперативники составили ориентировку и передали её наружным нарядам полиции.

Пострадавшего - жителя областного центра, 1994 года рождения, с проникающим пулевым ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи квалифицировали полученные им телесные повреждения как повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее несудимый 19-летний мурманчанин. Полицейскими у подозреваемого изъят пневматический пистолет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.