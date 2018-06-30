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Мурманская область. Арктика30.06.18 08:44

Пошёл в торговый центр за хлебом – поступил на военную службу по контракту на Северный флот

30 июня инструкторы пункта отбора граждан на военную службу по контракту Северного флота проведут информирование посетителей мурманского торгового центра «Северное Нагорное» об особенностях поступления на военную службу по контракту на корабли и в береговые части объединения. Информационная стойка будет развёрнута на первом этаже.

Всем заинтересованным гражданам специалисты дадут консультации по социально-правовым вопросам, порядку и правилам поступления на военную службу по контракту, обеспечат буклетами и памятками.

Во время проведения акции все желающие смогут пройти предварительное собеседование с инструкторами пункта отбора и представителями воинских частей Северного флота, выбрать для себя наиболее подходящий вид и род войск.

Пункт отбора планирует работать в «Северном Нагорном» также накануне Дня ВМФ России – 28 июля и 18 августа. Подобные инфрормационно-агитационные мероприятия регулярно проводятся в крупных городах Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми. Они направлены на привлечение интереса граждан к вопросам прохождения военной службы по контракту на кораблях и береговых частях Северного флота.

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