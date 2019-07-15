Пошла «Наша рыба» в народ

В первые дни работы проекта «Наша рыба» в Мурманской области реализовано 12 тонн рыбной продукции. До старта проекта примерно такой объём продавался в месяц более чем 10 магазинами участвующей в проекте торговой сети.

Врио губернатора подчеркнул, что введение ограничения на количество отпускаемой рыбы – по семь килограммов в одном чеке – это мера вынужденная, призванная защитить от перекупщиков. В ходе оперативного совещания он ещё раз обратил внимание на то, что проект «Наша рыба» долгосрочный. Соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими компаниями и торговой сетью подписано сроком на три года.

Глава региона дал поручение профильным ведомствам внимательно контролировать соблюдение ценовой политики и следить за обеспечением необходимого объёма продукции в торговой сети.

«Безусловно, жители Мурманской области заслужили, чтобы на прилавках всегда была свежая рыба в ассортименте и цена не кусалась. Необходимо внимательно отслеживать исполнение обязательств, предусмотренных проектом «Наша рыба», – подчеркнул врио губернатора.

Напомним, проект «Наша рыба» запущен в Мурманской области по инициативе врио губернатора 14 июля, в День рыбака. Его цель – обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам. Ассортимент включает самые популярные виды рыбы – это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Первый этап проекта предусматривает реализацию продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространен и на другие города региона. В рамках соглашения с правительством Мурманской области по реализации проекта рыбодобывающие компании региона поставляют в магазины рыбу без наценки, по себестоимости.

С 27 июля в рамках проекта стартуют еженедельные Рыбные ярмарки.