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Мурманская область. Арктика26.07.17 15:45

Пошли друзья на рыбалку, а своровали электроинструмент с туристической базы

В дежурную часть отдела полиции за помощью обратился 66-летний мужчина. По его словам, из хозяйственного строения туристической базы на берегу озера Умбозеро, представителем администрации которой он является, было похищено ценное имущество.

Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что кража была совершена путём повреждения оконных стёкол. Проникнув внутрь, злоумышленники забрали строительный электроинструмент общей стоимостью 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что имущество могло быть похищено двумя жителями посёлка Ревда 18 и 16 лет. Старший юноша уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.

Когда подозреваемых задержали, они признались в содеянном и пояснили полицейским, что совершили хищение имущества с целью последующей перепродажи. Место совершения преступления привлекло их внимание в тот момент, когда они рыбачили на берегу озера.

Как  сообщает пресс-служба УМВД России оп Мурманской области, похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

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