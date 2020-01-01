Пошли в минус - в ноябре 2019 года уровень производства в Мурманской области снизился почти на 8% по отношению к предыдущему месяцу

Пока большинство северян готовилось к встрече Нового года, специалисты регионального Министерства экономического развития подсчитывали основные результаты экономической деятельности, уровня жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценки основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 105,1% относительно соответствующего периода 2018 года (в среднем по России – 102,4%).

В ноябре ушедшего года по сравнению с ноябрем 2018 года уровень производства снизился на 5% (в среднем по России – рост на 0,3%), по отношению к предыдущему месяцу - на 7,9% (в среднем по России – на 2,5%).

Цены производителей промышленных товаров в 2019 году по сравнению с январем-ноябрем 2018 года выросли на 12,2%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 13,4%, на экспорт – на 10,6%.

За одиннадцать месяцев 2019 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 123,8 млрд рублей (146,7% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 101,4% к январю-ноябрю 2018 года (в среднем по России – 103,2%).

Увеличилось производство апатитового (103,4%), нефелинового (121,6%) и лопаритового (103%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (98%).