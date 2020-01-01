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Мурманская область. Арктика01.01.20 12:30

Пошли в плюс – в Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечаются на водном транспорте и в строительстве

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь-октябрь 2019 года сложилась в размере 61209 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,7%, в реальном исчислении – на 2,6%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 131%, строительство – 115%, страховая деятельность – 113%, оптовая торговля – 112%, добыча полезных ископаемых и деятельность гостиниц – 111%, деятельность по предоставлению финансовых услуг – 109%, лесное хозяйство – 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в среднем на 9%) и в  области здравоохранения (на 7%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 декабря 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 142,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября 2019 года на 10,2 млн рублей (на 7,7%), в основном за счет ее роста в ПАО «Мурманское морское пароходство». Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1489 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из одиннадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 21,3% всей задолженности по заработной плате.

 

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