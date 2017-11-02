Послание от жителей Мурманска 1967 года передано в краеведческий музей

Сегодня состоялась торжественная церемония передачи Мурманскому областному краеведческому музею письма к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года.

Напомним, оно было извлечено 4 октября – в 101-й День города – из капсулы, хранившейся в земле на территории сквера на улице Ленинградской на протяжении 50 лет. В мероприятии принимали участие руководители областного центра, почетные граждане города-героя Мурманска и мурманчане.

– Материалы, газетные подшивки об этом знаковом событии, произошедшем 50 лет назад, хранятся в музее, – отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук. – Мы горды тем, что городские власти приняли решение передать в фонды музея этот ценный для истории Мурманска экспонат.

Текст послания был официально зачитан в ходе народного гуляния, посвященного 101-й годовщине со дня основания областного центра, а также опубликован на страницах газеты «Вечерний Мурманск». Теперь он будет передан музею на вечное хранение и доступен для мурманчан и гостей города.

– Сегодня обсуждается инициатива вновь использовать капсулу, поместив в нее новое письмо потомкам, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Предлагается заложить капсулу на том же месте – в сквере на улице Ленинградской – в дни празднования 80-летия Мурманской области.