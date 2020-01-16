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Мурманская область. Арктика16.01.20 07:45

Послание Президента РФ Федеральному Собранию комментируют власти Кольского района

Вчера Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию. Обращение стало уже традиционным, перед народными избранниками Владимир Путин выступает уже в 16 раз. В Кольском районе обращение президента страны смотрели на большом экране. В районном Центре культуры собрались руководители муниципалитетов, депутаты, директора бюджетных организаций. Всего в зале присутствовало порядка ста человек.

Начал Президент своё послание с обсуждения демографической ситуации в стране. Ее нужно улучшать, причём в самые короткие сроки. Владимир Путин внёс предложение выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребёнка, он составит около 467 тысячи рублей, и увеличить до 616 тысяч рублей выплату за рождение второго. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты необходимо проводить уже с 1 января этого года.

- Сегодня как никогда нужно на уровне государства заботиться и поддерживать семьи. Необходимо срочно исправлять демографическую ситуацию в стране, - подчеркнула председатель комитета по делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова. – Действия программы по материнскому капиталу мы продлеваем до 31 декабря 2026 года. При этом важно помочь родителям сделать первый шаг и решиться на первого ребенка. На уровне региона у нас предусмотрены выплаты женщинам до 26 лет, которые родили первенца. Уверенна, что сумма материнского капитала, которую предложил давать Президент будет ещё больше стимулировать решение семьи, даст ей «подушку безопасности».

Помимо этого Президент поручил представителям Общероссийского народного фронта проконтролировать строительство и обустройство ФАПов в регионах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено порядка 550 миллиардов рублей.

В Заполярье Кольский район признан рекордсменом по выполнению антикризисного плана в здравоохранении по доступности первичного медицинского звена. Сегодня в районе работает 13 фельдшерских пунктов и амбулаторий. В этом году планируют открыть еще два ФАПа в Туломе и Магнетитах.

- Мы не должны забывать, что ФАПы это «рабочие руки медицины». На фельдшерах и врачах работающих непосредственно с жителями, причем в удаленных населенных пунктах, будет держаться все здравоохранение, - отметил член регионального штаба ОНФ Роман Пономарев. – Но построить медицинские учреждения в удаленке это всего 30% решения проблемы. Нужны еще и квалифицированные кадры. Здесь ключевую роль должно сыграть целевое направление в вузы. Чтобы студент-медик понимал, что после выпуска он будет трудоустроен.

Озвучил Президент и предложение внести поправки в действующую Конституцию РФ, прежде всего это связано с изменившимися за последние годы социально – экономическими реалиями. Шла речь в послании и об усилении власти на местах.

- Если вести речь о распределении полномочий между муниципалитетами и регионами, конечно же, это затронет нас как органы местного самоуправления, - добавил глава Кольского района Андрей Малхасян. – Мы являемся самым близким к нашим жителям органом власти и соответственно мы чаще всего получаем от них и претензии и похвалу. Именно они чаще всего ставят перед нами задачи и, конечно же, расширяя наши полномочия, у нас появляется больше инструментов для исполнения тех поручений, которые нам дают жители.

 

 

 

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