Послание Президента РФ Федеральному Собранию очень сильное по содержанию - Евгений Никора

Сегодня Президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Трансляция выступления велась в прямом теле- и радиоэфире. Центральными темами послания Президента стали вопросы социальной политики, развития экономики страны.

«Наши дети должны ходить не просто в школу, чтобы получить обязательное по закону образование, а в высокотехнологичное учебное заведение с мотивированными педагогами, реализующее современные методики и выпускающее в большой мир образованных граждан! Вот, что я вынес для себя из сегодняшнего послания Федеральному Собранию Президента РФ Владимира Путина.

По моему мнению, в этом году оно очень сильное по содержанию. Особо для себя отметил следующие перспективные направления развития: доплаты классным руководителям в школах за счет федерального бюджета; развитие региональных университетов и вузов; высокоскоростной Интернет во всех школах (в Мурманске, кстати, все школы уже используют «всемирную паутину» на высоких скоростях); бесплатное горячее питание в 1-4-х классах.

Значит, мы продолжаем активно работать, чтобы Север развивался и нёс развитие нашим территориям и благополучие их жителям!», - прокомментировал выступление Президента глава администрации города Мурманска Евгений Никора.