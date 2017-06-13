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Мурманская область. Арктика13.06.17 18:02

После 15 июня с тёплыми ветрами в Мурманскую область придёт и тепло

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°. Ночью 15 июня  осадков не ожидается, температура воздуха +1+6°, местами заморозки до -2°. Днём 15 июня очередной циклон сместится на запад Баренцева моря, установится юго-западный ветер и на Кольский полуостров начнёт поступать тёплая воздушная масса. В нашем регионе воздух прогреется до +17+22°, на западе области пройдут дожди.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +5+10°, на западе области местами +11+16°.

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10-12 июня на большинстве рек Мурманской области, исключая северо-восток и горные реки, прошли пики весеннего половодья. 10-12 июня вскрылись (дрейф льда) водохранилища Имандра, Верхне-Туломское, оз. Умбозеро.

Ледостав сохраняется на Серебрянском водохранилище.

 

 

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