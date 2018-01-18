После ЧП в школе № 2 в Полярном губернатор поручила усилить контроль за организацией питания школьников и воспитанников детских садов области

В связи с отравлением школьников города Полярный губернатор Марина Ковтун поручила усилить контроль за организацией питания школьников и воспитанников детских садов. Такое поручение глава региона дала министерству образования и науку Мурманской области и главе администрации ЗАТО Александровск Семёну Каурову.

11 января в школе № 2 г. Полярный стали регистрироваться единичные обращения детей в медицинский пункт образовательной организации за помощью. Вечером 11 и 12 января родители учеников уже массово стали обращаться за медицинской помощью в ЦМСЧ № 120. Зарегистрировано шесть обращений по скорой помощи, трое детей госпитализированы.

13 января в экстренном порядке администрация ЗАТО Александровск обратилась в Центр гигиены и эпидемиологии, и в учебное учреждение были направлены специалисты для проведения забора образцов суточных проб на бактериологическое исследование.

Для локализации очага неустановленного заболевания 14 января было принято решение о приостановлении образовательной деятельности в МБОУ ООШ № 2 г.Полярный. В учреждении работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, продолжаются мероприятия по дезинфекции помещений школы и непосредственно пищеблока столовой.

На 17 января 2018 года ситуация стабилизировалась. В целом зарегистрировано 36 обращений (11-13 января). Трое детей, госпитализированных в инфекционное отделение ЦМСЧ № 120, с положительной динамикой готовятся к выписке. Предварительный диагноз – гастроэнтерит. Состояние других обратившихся за помощью не вызывает опасений.

Администрация ЗАТО Александровск по согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области приняла решение о начале в школе № 2 с 18 января каникул до принятия решения о возобновления учебного процесса.

«Нами приняты все меры к тому, чтобы сегодня полноценно провести расследование событий, которые произошли в этой школе, работаем на комбинате питания. Центр гигиены со своими специалистами провёл забор проб. Мы будем знать результат в ближайшее время. Мы меняем оборудование, и я надеюсь, что по истечении этой недели полноценно школа заработает, и учебный процесс наладится. Я с себя тоже ответственности не снимаю, поэтому в ближайшее время, когда закончится расследование, мы примем все меры к тому, чтобы виновные были наказаны, и мы полноценно решим эту проблему», – сказал Семён Кауров.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко сообщила, что в ближайшее время на заседаниях рабочей группы по организации питания школьников под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк будут заслушаны все муниципальные образования по вопросам организации и контроля за предоставлением качественного питания в школах.