После дикого убийства соседки житель Колы признан невменяемым

Прокуратурой Кольского района в Кольском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Колы, уличаемого в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно обстоятельствам дела, в октябре 2016 года мужчина на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт со своей соседкой, а затем, используя металлическую трость, нанёс женщине не менее 6 ударов по голове, а также не менее 15 ударов по туловищу и конечностям. Смерть потерпевшей, наступившая в больнице, произошла от тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга и лёгких.

В судебном заседании мужчина высказал ряд защитных версий, включая версию, о том, что причинил телесные повреждения потерпевшей в условиях самообороны. Однако данные доводы своего подтверждения не нашли и были отвергнуты судом.

В связи с тем, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством в виде недифференцированной шизофрении, последний в силу закона был признан невменяемым лицом. Поскольку по своему психическому состоянии мужчина представляет опасность для других лиц, судом ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.