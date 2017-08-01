После Главного военно-морского парада – в родной порт

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» Северного флота вчера покинули Кронштадтский рейд и вышли в район сосредоточения в Финском заливе.

Вывод тяжёлых атомных крейсеров СФ с рейда осуществлялся при помощи буксиров Ленинградской военно-морской базы в условиях ограниченного и сложного маневрирования. Экипажи кораблей и команды буксиров при решении этой задачи продемонстрировали высокую морскую выучку.

В ближайшее время корабли СФ, участвовавшие в Главном военно-морском параде, начнут организованный переход в пункты постоянного базирования.

Корабли СФ осуществят межфлотский переход в составе отряда, который возглавит тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Планируется, что во время перехода пройдут совместные маневры с кораблями Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

В Главном военно-морском параде от СФ приняли участие около 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».