После игр и выпивки северянин вынес из квартиры гостеприимных хозяев ноутбуки, монитор и деньги

В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» с заявлением о краже двух ноутбуков, компьютерного монитора и денежных средств на общую сумму 29 тысяч рублей обратились жители посёлка Высокий. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевших и выяснили, что кража была совершена путем свободного доступа. В хищении имущества имеются основания подозревать молодого человека, побывавшего накануне в гостях.

Как установили полицейские, подозреваемый приходил к детям хозяев квартиры, когда родителей не было дома. Молодёжь играла в компьютерные игры и употребляла спиртные напитки. Владельцы имущества уснули, и гость, уходя, прихватил с собой чужие вещи.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали учащегося колледжа 1998 года рождения, который позже признался в содеянном. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленник пояснил, что вещи планировал продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под арестом.