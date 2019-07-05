После лекции в библиотеке абитуриенты подали документы в престижный вуз

«Кибернетика: захватят ли машины мир?» - так называлась научно-популярная лекция, которую читал молодой талантливый учёный, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем и член Бюро Совета молодых учёных и специалистов Московского инженерно-физического института Алексей Егоров.

Он кратко рассказал об истории кибернетики, о том, что этот термин имеет греческие корни и переводится как «наука управления». Кибернетика довольно молода и имеет свою точную дату рождения – это 1948 год, когда в свет вышла книга Норберта Винера о кибернетике и управлении связями.

Слушатели узнали о становлении кибернетики, её философских аспектах, о том, чем кибернетика занимается сейчас, какими характеристиками наделяет человек машины, и какие угрозы ожидают человечество.

Говорить просто о сложных вещах – настоящий талант, и молодой учёный с блеском его продемонстрировал. По окончании лекции Алексей Егоров ответил на вопросы слушателей. Авторы самых интересных вопросов получили в подарок от спикера блокноты, стикеры и научно-популярные книги.

Лекция была организована Информационным центром по атомной энергии Мурманска совместно с Московским инженерно-физическим институтом в рамках совместной программы «Научный десант». Помимо лекции Алексей Егоров провел приёмную кампанию, в ходе которой пять мурманских абитуриентов подали документы в этот престижный вуз.