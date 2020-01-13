После новогодних праздников возобновились заседания оперативных штабов по контролю деятельности управляющих компаний

Сегодня уже вторая встреча состоялась в Первомайском административном округе города Мурманска.

Во время новогодних каникул специалисты округа постоянно мониторили ситуацию во дворах, связывались с управляющими организациями и добивались устранения проблем.

– Замечания есть к большинству компаний, особенно проблема обостряется в период обильных снегопадов, – отметил заместитель начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска Игорь Корявко. – На сегодняшнем заседании особое внимание уделено количеству персонала управляющих компаний, а также наличию специальной техники. По прогнозам метеорологов впереди нас ожидает снежная неделя, жилищники должны быть полностью готовы к любым капризам погоды.

Стоит отметить, что всего в Первомайском округе зарегистрировано 25 управляющих компаний. В их ведении почти 830 домов. В 2019 году недобросовестные УК получили штрафов на 4 миллиона 800 тысяч рублей, из которых взыскано почти 4 миллиона.