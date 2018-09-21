После обращения ОНФ в Мурманской области установят новые автопавильоны на дорогах регионального значения

После обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области в адрес министра транспорта региона и руководителя «Мурманскавтодора» по поводу неудовлетворительного состояния остановочных комплексов, в частности в городе Кола, в этом году на дорогах общего пользования регионального значения будут установлены семь новых автопавильонов.

«Приятно, когда власть слышит людей и следует незамедлительная реакция на обращения активистов ОНФ. Мы несколько раз обращали внимание чиновников на неудовлетворительное состояние либо отсутствие остановочных комплексов на дорогах общего пользования регионального значения после обращения к нам жителей города Кола и проведенного нами мониторинга дорог в регионе. И следует признать, что реакция была мгновенной», – сказала активист регионального отделения ОНФ Ольга Яковлева.

Напомним, ранее в региональное отделение ОНФ поступило письмо, в котором жители одного из исторических центров региона прислали фотографии состояния остановок в данном населенном пункте. При выезде на место активисты Народного фронта убедились, насколько в ненормативном состоянии они находятся, и обратились в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Мурманской области и руководителя «Мурманскавтодора».

Из ответа последнего следует, что предприятием 11 сентября текущего года заключен государственный контракт на выполнение работ по установке недостающих и замене существующих автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области. Срок окончания по госконтракту – 18 октября нынешнего года. В госконтракт входит установка семи павильонов, в том числе двух – на проспекте Миронова в городе Кола.

«Надеемся, что установка и замена автопавильонов продолжится и в следующем году, ведь в условиях суровых зим в Заполярье для людей это особенно важно и необходимо», – отметила Яковлева.

Народный фронт в Мурманской области продолжит мониторинг состояния остановочных комплексов на всех дорогах региона. Особое внимание будет уделено остановкам, где ожидают приезда транспорта для проезда в школу или детский сад несовершеннолетние пассажиры и их родители.